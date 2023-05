Prémios adiados, donuts e mais reality shows: a greve dos argumentistas continua

A greve dos argumentistas norte-americanos dura há 16 dias e já mexeu, como desejava e se previa, nos calendários dos executivos da sua indústria. As vítimas mais recentes são as cerimónias (de segunda linha, diga-se) dos Daytime Emmys e Creative Arts and Lifestyle, que adiaram as suas datas de Junho para quando terminar o protesto dos argumentistas. Já os prémios Tony, honrarias máximas para o teatro dos EUA, foram por outro caminho e mantêm-se dia 11 de Junho mas sem usar guiões, enquanto os prestigiados Prémios Peabody cancelaram mesmo o seu evento. Entretanto, mais séries e programas são afectados por causa da paralisação.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt