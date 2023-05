Consumo de pescado é bom, mas grávidas e crianças devem comer peixe com menos mercúrio

O consumo de pescado é saudável e diminui o risco de doença coronária nos adultos e contribui para um “um adequado neuro-desenvolvimento do feto”, conclui um estudo conjunto de várias entidades, entre as quais Direcção Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV) e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa). Mas as grávidas, mulheres a amamentar e crianças até aos dez anos devem optar por pescado com menos mercúrio de forma a evitar riscos para a saúde, defendem os investigadores.

“Nesse sentido, tendo em conta os riscos associados ao desenvolvimento cognitivo, as grávidas, mulheres a amamentar e crianças pequenas devem evitar pescado com maior teor de mercúrio – tais como atum fresco (não o de conserva), cação, espadarte, maruca, pata roxa, peixes-espada e tintureira”, referem os investigadores, numa nota enviada com algumas das conclusões e recomendações que são apresentadas esta terça-feira no Insa, em Lisboa.

Nas recomendações do grupo de trabalho, salienta-se que o pescado - que inclui peixe, moluscos e crustáceos – é uma importante fonte de gordura saudável, “nomeadamente dos ácidos gordos ómega-3 (EPA e DHA), proteína de alto valor biológico, elementos essenciais como o selénio, iodo, fósforo e vitaminas como a D, B1 e B12”. E que o seu consumo tem benefícios “no neuro-desenvolvimento do feto durante a gravidez” e na “redução do risco de mortalidade por doença coronária em adultos”.

Mas também pode apresentar riscos. Na nota enviada, explica-se que o mercúrio é “um contaminante presente na natureza que pode ter um impacto negativo na saúde se for ingerido em grandes quantidades” e que peixes predadores “têm maior probabilidade de apresentar níveis mais elevados de mercúrio e devem ser consumidos com menor regularidade”.

A opção deve passar por escolher outras espécies, como a sardinha e cavala. Os investigadores defendem que estas são algumas das “opções a privilegiar”, pois “têm menos mercúrio e contêm maior teor de ácidos gordos ómega-3, que contribuem para um melhor desenvolvimento cognitivo nas crianças e na prevenção de doença cardiovascular nos adultos”. Da lista de espécies com médio e baixo teor de mercúrio fazem também parte a abrótea, o bacalhau, o carapau, o choco, a corvina, a dourada, a faneca, a lula, a pescada, o polvo, a raia, o redfish e o robalo.

O grupo de trabalho refere que “para a população em geral verificou-se não haver preocupação de segurança pelo que a recomendação é para consumir pescado com frequência, até sete vezes por semana”. “Contudo, a exposição a mercúrio nas grávidas, mulheres a amamentar e crianças (até aos 10 anos) mostra que o consumo deverá ser menos frequente (três a quatro vezes por semana).”

A investigação foi feita em conjunto pela DGAV, Insa, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP), Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) e resultou num artigo publicado no British Journal of Nutrition.

Para chegar a estes resultados, os investigadores avaliaram a frequência de consumo pela população portuguesa, obtida através do inquérito nacional, e os dados relativos ao teor de mercúrio através de centenas de amostras colhidas e analisadas no âmbito do controlo oficial e de diferentes estudos científicos. “Por fim, estes dados foram integrados numa avaliação de Risco-Benefício associado ao consumo de pescado pela população portuguesa”, explicam em comunicado.