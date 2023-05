Marcelo espera que banca esteja “acordada” para aumento das prestações dos créditos

O Presidente da República disse estar “esperançado” de que a banca e o Banco de Portugal estejam sensibilizados para o problema da subida das prestações dos créditos à habitação, considerando que a medida da bonificação de juros disponibilizada pelo Governo abrange um “número limitado” de famílias face aos “milhões” de agregados que têm esse encargo mensal.

A posição de Marcelo Rebelo de Sousa foi transmitida aos jornalistas na manhã desta terça-feira à margem da iniciativa Músicos em Belém, no antigo Picadeiro Real, em que esteve o músico João Gil. O Presidente já tinha pedido, há pouco mais de uma semana, uma reflexão sobre a matéria e disse agora ter registado as palavras do presidente executivo do BCP, Miguel Maya, que na segunda-feira assumiu ter ouvido “com atenção” o apelo do chefe de Estado e adiantou que iria "ver se há algo mais que o banco possa fazer".

Questionado sobre os lucros registados por vários bancos relativos a 2022 e ao primeiro trimestre de 2023 e sobre se este sector podia contribuir para ajudar as famílias com créditos, o Presidente dirigiu-se, não só à banca, como ao regulador e ao Governo. “Estou esperançado de que a banca esteja acordada para o problema e o Banco de Portugal também e que, depois, as medidas que o Governo vai tomando a nível do Orçamento do Estado [para 2024] também contribuam, numa escala mais pequena, para aqueles que estão muito carenciados. Não atingem todos aqueles que têm empréstimos à habitação”, afirmou, depois de considerar como um “bom sinal” as declarações de Miguel Maya, sem no entanto referir o seu nome ou identificar a instituição.

Marcelo voltou a alertar para o problema das prestações dos créditos, considerando que é um “factor muito negativo para as classes médias, para milhões de portugueses”.

Quanto à possibilidade de o Governo tomar medidas em sede fiscal para aliviar as famílias com o encargo da prestação, Marcelo preferiu remeter para o sector. “Isso em primeira mão está na decisão da banca e do acompanhamento pelo Banco de Portugal”, afirmou, considerando que as bonificações de juros, medida disponível a partir de hoje, abrangem um número de pessoas mais restrito.

“O Governo, com as bonificações, tenta em relação a um número limitado de casos, facilitar”, disse, referindo que o número de empréstimos contratualizados atinge um 1,1 milhões, o que multiplicado pelo número médio de elementos de cada família pode atingir “os três milhões e tal” de pessoas.

Nas entrelinhas, o Presidente deixou um recado à banca. “A banca cobra muito por causa da subida de juros a nível internacional e paga pouco a quem tem aplicações no banco. E ouvir um líder cimeiro da banca dizer que percebeu as minhas palavras e que está preocupado, é um bom sinal”, afirmou, considerando que este factor e a inflação “podem atrasar a chegada dos números macroeconómicos aos bolsos dos portugueses”.

Essa tem sido uma das tónicas das declarações de Marcelo nas últimas semanas para atenuar o discurso do Governo em torno dos números positivos da economia. “A macroeconomia está bem. A questão é chegar à vida das pessoas – demora tempo”, afirmou. E sustentou que isso pode acontecer por “vários caminhos”, sendo um deles o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ao qual deu uma nota positiva: “A taxa de execução melhorou”.

Por outro lado, Marcelo apontou as medidas extraordinárias destinadas ao aumento dos salários na Função Pública, aos pensionistas e as bonificações de juros como outra forma de fazer chegar dinheiro às famílias.

Eutanásia será promulgada sem recados adicionais

Entre os diplomas que tem em mãos para avaliar, o Presidente adiantou que tenciona promulgar o decreto da despenalização da morte medicamente assistida “entre hoje e amanhã”, depois de ter sido confirmado pelo Parlamento na sequência de um veto político.

Questionado sobre se vai fazer uma declaração ou assumir uma posição na promulgação do diploma da morte medicamente assistida, Marcelo negou. "Não. Virá exactamente com a descrição da realidade: a Constituição diz que uma vez vetado e confirmado pelo Parlamento, o Presidente é forçado, é obrigado a promulgar. Ponto final, parágrafo. Cito o artigo. É isso", afirmou.

Depois de ter assumido que negociou com o Governo o diploma sobre o recrutamento dos professores, o Presidente voltou a deixar uma mensagem na promulgação de um decreto sobre startups a propósito do regime fiscal previsto, acreditando que a aplicação da lei "depressa mostrará a necessidade da sua correcção".

Questionado sobre se esta é uma nova forma de relacionamento com o poder legislativo, Marcelo rejeitou a ideia: “Sempre fiz comentários nas promulgações quando não eram de concordância total”.