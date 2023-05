Coldplay: entre a mediocridade dos discos e a grandiosidade dos concertos

Estão finalmente a chegar os concertos em Coimbra da banda inglesa, mais forte em palco — onde encantam o público com luzes, balões, fogo-de-artifício ou confetti — do que nos álbuns.

Onze anos após a última passagem por Portugal (foi no Estádio do Dragão, no Porto), os Coldplay voltam ao nosso país ocupando um lugar que já conhecem bem: escapa-lhes o respeito da crítica, mas não lhes falta um público vasto que enche sempre os estádios que pisam. Music of the Spheres (2021), nono disco dos ingleses e razão de ser da actual digressão, pode não ter sido muito elogiado por publicações como o The Guardian (duas estrelas em cinco) ou a Pitchfork (5,1 valores em dez), mas isso não tem impedido a banda de Chris Martin (voz), Jonny Buckland (guitarra), Guy Berryman (baixo) e Will Champion (bateria) de manter o seu lugar na música pop como uma grande movimentadora de massas.