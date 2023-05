Francisco Pinto Balsemão ensina o caminho das pedras

O único fundador do PSD que está vivo é Francisco Pinto Balsemão (F.P.B.) e são suas as palavras de que vos quero falar. Foi no 49.º aniversário do partido. F.P.B., num vídeo que foi exibido na sessão comemorativa, afirmou: “Não queremos nada com a extrema-direita, mas também não queremos nada com este Partido Socialista. Queremos ser nós próprios. Um partido social-democrata de centro-esquerda, como sempre disse e defendeu (...) Francisco Sá Carneiro.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt