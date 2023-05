Grimaldo oficializado como reforço do Bayer Leverkusen

Está prestes a chegar ao fim a ligação entre Alex Grimaldo e o Benfica. A dois jogos de completar a temporada, e com os “encarnados” cada vez mais perto de se sagrarem campeões, o Bayer Leverkusen oficializou, nesta segunda-feira, a contratação do lateral espanhol.

Conclui-se, desta forma, uma novela de longos meses acerca do processo de renovação do jogador. Há poucos dias, o próprio Grimaldo, em declarações à BTV, assumiu que o Benfica era o clube da sua vida (no dia em que chegou aos 330 jogos pelas “águias”), mas nunca escondeu que o processo negocial era delicado.

“É um desafio entusiasmante. Joguei num clube europeu de topo durante sete anos, mas estou empenhado em mostrar as minhas mais-valias na Bundesliga. Para mim, é uma das melhores ligas na Europa e é única em termos de ambiente e atmosfera nos estádios. Estou muito orgulhoso”, afirmou aos órgãos oficiais do Bayer.

Aos 27 anos, Grimaldo assina um contrato válido até 2027, com a imprensa desportiva a avançar um salário na ordem dos cinco milhões de euros, líquidos, por ano, valor que estaria fora da órbita do Benfica.

O esquerdino espanhol é um dos jogadores com mais anos de casa na Luz e claramente um dos mais influentes, estando a mostrar-se determinante no caminho da equipa na presente temporada. De resto, em 2022-23 já igualou o registo da melhor época de sempre no Benfica (sete golos e 13 assistências), sendo que ainda tem dois jogos pela frente.

Ao serviço do Benfica, clube pelo qual assinou em 2015 vindo da academia do Barcelona, conquistou três campeonatos, três Supertaças, uma Taça de Portugal e uma Taça de Liga, tendo nesta época brilhado também na Liga dos Campeões, prova na qual detém ainda o estatuto de jogador com mais assistências (cinco), juntamente com Vinícius Jr (Real Madrid), Di Marco (Inter) e João Cancelo (Bayern Munique).