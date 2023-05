Coldplay: organização pede a quem viaje de fora para chegar de manhã a Coimbra

A Evertything is New, promotora dos quatro concertos da banda britânica em Portugal, alerta que o trânsito durante o período da tarde poderá “dificultar ou atrasar a chegada a tempo do espectáculo”.

A Everything is New, promotora dos quatro concertos dos Coldplay em Coimbra, apelou a que quem viaje de fora para assistir aos concertos chegue à cidade durante o período da manhã.

"Para quem vem de fora de Coimbra, é recomendado vivamente que organize a viagem de forma a chegar à cidade no período da manhã, pois prevê-se que no período da tarde se verifique um grande fluxo no trânsito que poderá dificultar e atrasar a chegada a tempo do espectáculo. Queremos que todos aproveitem e usufruam do espectáculo desde o início. Recordamos que as portas do Estádio Cidade de Coimbra abrem às 17h e o espectáculo tem início a partir das 18h45", lê-se numa nota da Everything is New publicada nas redes sociais, esta segunda-feira.

Nas redes sociais e na página da Câmara de Coimbra é possível consultar os estacionamentos previstos, assim como outras informações relacionadas com os concertos.

Os Coldplay actuam quarta-feira, quinta, sábado e domingo, naquele que será o arranque da digressão mundial da banda britânica. Durante estes quatro dias, Coimbra prepara-se para receber mais de 200 mil pessoas: de acordo com a Ticketline, este foi o evento que registou a maior procura de sempre em Portugal.

A feroz corrida aos bilhetes que se registou em Agosto do ano passado fez com que a Everything is New agendasse mais datas em Coimbra. Na altura, a presidente executiva da Ticketline, Ana Ribeiro, afirmara que foi uma situação sem precedentes no país. "É inédito em Portugal, nunca houve tanta procura para um evento em Portugal."

A especulação na venda de bilhetes levou também a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) a deter várias pessoas, que tentavam a sua venda por preços muito acima do seu valor real.

Para que Coimbra acolhesse a realização destes quatro concertos, a Câmara Municipal atribuiu, em Abril, 440 mil euros à Everything is New, no âmbito de um protocolo de colaboração celebrado entre a autarquia, a promotora e a Associação Académica de Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol (AAC/OAF).

Segundo a autarquia, tal serviu para "colocar a cidade na rota dos grandes eventos mundiais", gerando "impacto mediático" e reflectindo-se "sobremaneira na economia local". "Os dois sectores directamente mais beneficiados são o da hotelaria e da restauração, com evidentes proveitos financeiros", disse o município. "Tão relevante quanto as receitas e o retorno económico para a cidade, está o facto de estes concertos constituírem um produto estratégico para o turismo em Coimbra, não só pela enorme capacidade de atracção de visitantes, mas também pelo efeito catalisador dentro da própria cidade."

O protocolo prevê ainda que a Câmara de Coimbra fique responsável pela substituição ou reparação do relvado do estádio após os concertos e isente de qualquer taxa a Everything is New.

Aquando da votação deste apoio, em reunião do executivo municipal, o presidente da Câmara, José Manuel Silva, eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD, CDS-PP, Nós,Cidadãos!, PPM, Aliança, RIR e Volt), vincou que estes concertos são "um dos melhores negócios de sempre nesta área para a cidade de Coimbra e para a sua região".

A oposição disse não duvidar da visibilidade que os concertos dão a Coimbra. No entanto, o Partido Socialista criticou os "dados ocultos" quanto ao negócio, nomeadamente a receita global de bilheteira e custos globais de produção associados ou o valor que a promotora irá pagar à AAC/OAF.

Sobre esta matéria, o presidente da Académica, Miguel Ribeiro, confirmou, em Fevereiro, que o clube de Coimbra vai receber uma contrapartida financeira pelo uso do estádio, "fundamental" para as contas da presente época desportiva, escusando-se, no entanto, a revelar o seu valor.

A actuação dos Coldplay obrigou a que o Estádio Cidade de Coimbra fosse alvo de alguns melhoramentos, por parte da Everything is New, que o autarca de Coimbra designou de "enorme investimento". O director da produtora, Pedro Viegas, escusou-se a informar o valor desse investimento, indicando apenas que estão a ser feitos "melhoramentos a nível estrutural".