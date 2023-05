Aumentos das amas das creches familiares não chegam antes do Verão

Actualização salarial só deverá avançar depois de Segurança Social reforçar a transferência de verbas para instituições que gerem as creches, no novo acordo de cooperação previsto para Junho.

Os aumentos para as amas das creches familiares, que deveria ter entrado em vigor no início do ano, não vão chegar às profissionais antes do Verão. Isto porque só deverão entrar em vigor depois de assinado o compromisso de cooperação referente a 2023/2024, entre o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social (MTSSS) e as instituições que gerem estas creches, que deverá ocorrer até final de Junho.