A nova vida de Jerónimo no PCP é o regresso ao ponto de partida: a Constituição

Numa tarde de calor antecipado num Abril que devia ser de águas mil, sabe bem o fresco da pedra do átrio da Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense. Numa das colunas de mármore verde, alguém colou uma folha com Florbela Espanca: "Ser poeta é ser mais alto, é ser maior/ Do que os homens! Morder como quem beija!/ É ser mendigo e dar como quem seja/ Rei do Reino de Aquém e de Além Dor!" À frente das várias filas de cadeiras, uma mesa com três cadeiras, uma bandeira do PCP - a única que se verá na sala – e a nacional.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt