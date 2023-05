Israel aos 75 anos: um país “com problemas de compromisso”

Dahlia Scheindlin, especialista em política e opinião pública, sublinha ao PÚBLICO como o país tem uma falta de empenho com a igualdade, como define os seus cidadãos, e com as suas fronteiras.

Israel comemorou os seus 75 anos numa situação totalmente inédita, com um Governo a procurar fazer mudanças como nunca nenhum outro tentou, e a sociedade a responder com um protesto nunca visto em termos de números e constância – há 18 semanas que dezenas de milhares de pessoas saem à rua contra os planos do Governo para alterar radicalmente o equilíbrio de poderes, com o peso esmagador para o político, que poderia legislar sem ter contrapeso ou verificação judicial. Este sábado foi a primeira semana em que não houve manifestações, por causa do actual conflito com a Jihad Islâmica na Faixa de Gaza, com o Exército israelita a atacar a Faixa de Gaza e o movimento islamista a lançar rockets contra território israelita.