Evenepoel assume liderança no Giro ao vencer contra-relógio da nona etapa

O ciclista belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) regressou neste domingo à liderança da classificação geral da Volta a Itália ao vencer o contra-relógio individual da nona etapa com um segundo de margem para o britânico Geraint Thomas (INEOS), segundo.

Evenepoel já tinha vencido o "crono" inaugural e neste domingo voltou a impor-se no exercício individual, cumprindo 35 quilómetros entre Savignano sur Rubicone e Cesena em 41m24s, um segundo mais rápido do que Thomas e dois em relação a outro britânico da INEOS, Tao Geoghegan Hart, que foi terceiro.

Nas contas da geral, o belga assume a liderança que era do norueguês Andreas Leknessund (DSM) e tem 45 segundos de vantagem para Thomas, segundo, e 47 para Hart, terceiro, com o português João Almeida (UAE Emirates), que foi nono na tirada deste domingo, a cair uma posição para quinto, a 1m07s do líder.

Na segunda-feira, o pelotão goza o primeiro dia de descanso desde o arranque da corrida, regressando à competição na terça-feira.