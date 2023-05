Djokovic vence e atinge marca redonda em Roma

Nuno Borges foi derrotado por Stefanos Tsitsipas no torneio italiano.

Novak Djokovic atingiu a marca das 1050 vitórias ao vencer Grigor Dimitrov na terceira eliminatória Internazionali BNL d'Italia. O sérvio figura agora só atrás do recordista Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1251), Rafael Nadal (1068) e Ivan Lendl (1068). Mas Djokovic teve de passar por alguns momentos de frustração, pois liderou por 6-3, 4-2, antes de Dimitrov (33.º),ganhar quatro jogos consecutivos. Mas o ainda líder do ranking elevou o nível no set decisivo, para ganhar, por 6-3, 4-6 e 6-1.

Antes, na Grand Stand Arena, Nuno Borges (88.º) retomou o confronto com Stefanos Tsitsipas (5.º), interrompido na véspera pela chuva, quando o grego vencia por 6-3, 4-3. O reencontro foi breve por Tsitsipas venceu os derradeiros dois jogos e Borges só teve tempo para ganhar três pontos antes de ir cumprimentar o adversário.

No Jamor, decorre o Oeiras Open 4, onde Daniel Rodrigues (637.º) foi o único português a passar à segunda ronda do qualifying, ao bater Denis Yevseyev (296.º), por 6-4, 2-6, 6-4. Os compatriotas Henrique Rocha (551.º), Jaime Faria (520.º) e Pedro Araújo (817.º) foram eliminados.

No quadro principal que começa esta segunda-feira, estão Frederico Silva (215.º), Pedro Sousa (362.º) e João Domingues (460.º). Os tenistas mais cotados presentes neste challenger que atribui 75 pontos ao vencedor são dois ex-top 60: o argentino Pedro Cachin (68.º) e o francês Hugo Gaston (110.º).