Mais Habitação vai custar 2300 milhões de euros até 2027

A maior fatia do impacto orçamental estimado do pacote Mais Habitação cabe ao subsídio de renda, que vai custar 250 milhões de euros por ano, durante os cinco anos em que estará em vigor.

O Mais Habitação, pacote legislativo lançado pelo Governo para dar resposta à crise habitacional, vai ter um custo superior a dois mil milhões de euros, pelo menos, durante os próximos cinco anos, considerando apenas as principais medidas do programa que terão um impacto orçamental mais significativo. Só o subsídio de renda – que, previsivelmente, será atribuído a cerca de 150 mil famílias com taxas de esforço superiores a 35% no pagamento das rendas – vai exigir mais de metade deste valor.