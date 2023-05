Secretas: PSD exige explicações a Costa, Chega quer CPI à actuação das “secretas”.

Montenegro quer que o primeiro-ministro explique a intervenção do SIS na recuperação do computador de Frederico Pinheiro. O Chega quer averiguar se houve “uso indevido” do SIS no passado.

O líder do PSD exigiu esta sexta-feira explicações ao primeiro-ministro sobre aquilo que considerou serem contradições para justificar a intervenção do Serviço de Informações de Segurança (SIS) na recuperação do computador do ex-adjunto do ministro das Infra-estruturas.