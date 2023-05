Alguém me prove que estou errada

Escrevo na esperança de que o antetítulo, mais do que o título, capte a atenção do leitor atento e interessado pelo tema que mais palavras tem motivado recentemente, após a TAP e outros “casos e casinhos” que preenchem as páginas, físicas ou virtuais, que temos lido. E faço-o na sequência de ter visitado a oportuna e informativa exposição Políticas de Habitação em Lisboa, da Monarquia à Democracia (que esteve patente no Museu da Cidade de Lisboa), que me fez retornar à consulta que fiz recentemente do “Relatório Final do Júri” de um dos processos de concurso lançados pelo IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana) para a concepção de um conjunto habitacional na Quinta da Baldaya, em Lisboa. E fico…. incomodada? Não sei ainda bem que palavra utilizar mas explico o que vi e senti neste documento para que o/a leitor/a me auxilie a encontrar o termo certo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt