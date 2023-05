Estão abertas as inscrições para o Prémio Nacional BIG de ilustração

Estão abertas as candidaturas para a quarta edição da Bienal de Ilustração de Guimarães (BIG). Os prémios — sete no total — somam 8500 euros. Podes inscrever-te até 15 de Maio.

Foto O cartaz deste ano é da autoria do bracarense Sebastião Peixoto, vencedor do Grande Prémio BIG da última edição.

As candidaturas estão abertas para profissionais da ilustração de imprensa, cartazes culturais ou livros. Para participar, basta submeter três trabalhos que tenham sido publicados nos últimos três anos através de um formulário. De acordo com o regulamento, as técnicas aceites são desenho, pintura, colagem, técnicas mistas e digital.

Há sete prémios no total: o Grande Prémio BIG, no valor de cinco mil euros, o Prémio BIG Revelação, no valor de mil euros, e cinco Prémios BIG Aquisição, no valor de 500 euros cada. As obras premiadas também ficarão expostas no Centro Cultural Vila Flor.

Esta é uma parceria da Câmara Municipal de Guimarães com a cooperativa MOTOR que tem como objectivo “dignificar o papel dos ilustradores no desenvolvimento cultural no campo da edição, livros, revistas, jornais, cartazes, suportes clássicos de comunicação de massas e no domínio das novas tecnologias”.

A quarta edição da Bienal de Ilustração de Guimarães decorre de 20 de Outubro a 31 de Dezembro de 2023 e conta com várias actividades, exposições e palestras sobre ilustração.

Texto editado por Inês Chaíça