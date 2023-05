O novo aeroporto: como reduzir as alternativas da comissão técnica independente

Rio Frio/Poceirão é uma localização excelente: no silêncio do meu gabinete olhei para ela várias vezes. Mas não havia margem política para novas opções. A decisão estava tomada e era o Montijo.

1. A localização do novo aeroporto teve mais um episódio: a comissão técnica independente (CTI) escolheu, agora, nove alternativas. Na prática, porém, são apenas cinco localizações (Montijo, Alcochete, Santarém, Pegões, Rio Frio) a acrescentar ao Humberto Delgado. Foram, assim, afastadas, e bem, as opções Ota, Alverca e Beja (as primeiras por exiguidade do espaço, a segunda por distância excessiva) e mais umas centenas de fantasias. As novidades são Pegões e Rio Frio/Poceirão.