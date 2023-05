Rostos da aldeia. Hugo Gomes, o artista plástico de Manhouce

Neste episódio do Rostos da Aldeia vamos até Manhouce, uma aldeia no concelho de São Pedro do Sul, e conhecer Hugo Gomes, um jovem de 22 anos muito empenhado em documentar e em valorizar as tradições culturais da sua aldeia. Hugo participa activamente nas colectividades de Manhouce - é cantador no rancho, sabe tocar bandolim e dançar. Não falha um ensaio, mesmo que tal obrigue a deslocações constantes entre a sua aldeia, e cidade de Caldas da Rainha, onde está a terminar a licenciatura em Artes Plásticas. Hugo diz que gostaria de ser professor de desenho numa escola secundária. Para já, assume-se como um jovem artista, um criativo que pinta lousas de xisto com imagens dos trajes tradicionais e é o mentor do projecto Amanhouçar, no qual recolhe as tradições e costumes, recentes e antigos, da aldeia que o apaixona.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.