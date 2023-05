AS Roma procura a sua quarta final europeia e José Mourinho a sexta

Foi tudo menos fácil a caminhada da AS Roma até esta meia-final da Liga Europa, cuja primeira primeira mão disputa hoje com o Bayer Leverkusen. Mas, apesar das dificuldades, a equipa treinada por José Mourinho está na luta por aquela que será a sua segunda final europeia consecutiva — quarta da sua história e sexta do treinador português.

Depois de, há um ano, ter conquistado a sua primeira competição europeia, quando ergueu a Liga Conferência, a equipa romana procura esquecer mais uma vez as finais perdidas na Taça dos Campeões Europeus de 1984 e na Taça UEFA de 1991.

Já o Bayer Leverkusen tenta levantar o seu primeiro troféu europeu, após ter perdido as finais da Taça UEFA em 1988 e da Liga dos Campeões em 2002.

Apesar de estar a lutar por uma presença no jogo decisivo da Liga Europa, a equipa de Mourinho teve um caminho árduo — ficou “apenas” em segundo lugar no Grupo C, tendo sido obrigada a disputar um play-off, no qual afastou o Salzburgo, com um somatório de 2-1, antes de bater Real Sociedad (2-0) e Feyenoord (4-2), mas só após prolongamento.

Na outra meia-final, a Juventus, “carrasco” do Sporting na eliminatória anterior da competição, encontra o Sevilha, recordista de títulos na Liga Europa, e que procura o seu sétimo troféu.

Segunda classificada da Liga italiana, mas em risco de perder 15 pontos devido a irregularidades financeiras, a Juventus tem na hipótese de conquistar a Liga Europa a forma mais segura de garantir um lugar na próxima edição da Champions. Um pensamento que também deve assolar os espíritos dos andaluzes, uma vez que na Liga espanhola o Sevilha ocupa o 11.º, depois de ter já estado em lugares perto da despromoção.