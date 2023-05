Rali Portugal: Elfyn Evans foi o mais rápido no “shakedown”

Líder do Campeonato do Mundo de ralis bateu Esapekka Lappi por uma décima de segundo antes da partida simbólica em Coimbra.

O piloto britânico Elfyn Evans (Toyota) foi esta manhã o mais rápido no "shakedown" de Baltar, da 56.ª edição do Rali de Portugal, quinta prova do Campeonato do Mundo.

Evans, líder do Mundial à partida desta prova, cumpriu os pouco mais de quatro quilómetros do troço desenhado na zona de Paredes com o tempo de 2m53,4s na segunda das duas passagens que efectuou.

O finlandês Esapekka Lappi (Hyundai) foi o segundo mais rápido, ficando a apenas uma décima de segundo de Evans, com o estónio Ott Tänak (Ford) em terceiro, a 0,5 segundos do britânico, no troço que serve para as derradeiras afinações antes da prova e que não conta para efeitos de classificação final.

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota), segundo no campeonato à partida da prova portuguesa, com 68 pontos, menos um do que Evans e Sebástien Ogier, terminou na sétima posição, seguido do belga Thierry Neuville (Hyundai), que fez apenas uma passagem pelo "shakedown" e foi sétimo.

It’s the first European gravel round of the year - enjoy highlights from a sunny shakedown in Portugal!#WRC #WRCLive #RallydePortugal pic.twitter.com/B6JD1ADLeN — World Rally Championship (@OfficialWRC) May 11, 2023

A 56.ª edição do Rali de Portugal tem a partida simbólica esta noite, em Coimbra, e, ao contrário do que tem sido hábito nos últimos anos, não conta com nenhum troço cronometrado.

Assim, as cerca de 90 equipas presentes a saírem para a estrada esta sexta-feira, com oito provas especiais de classificação (PEC's), incluindo a superespecial que encerra o dia, na Figueira da Foz.

No total, os pilotos têm 120,59 quilómetros cronometrados pela frente. Esta primeira jornada serve, também, para definir a classificação para os concorrentes do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), que tem aqui a sua quarta jornada.