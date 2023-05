Projectos para a Margem Sul do Tejo ascendem a 353 milhões de euros

Concretização do Arco Ribeirinho Sul já tem calendário e montantes definidos. Resolução do Conselho de Ministros indica mais de 350 milhões de euros para, até 2026, avançar com projectos anunciados.

A concretização dos anúncios de investimento na Margem Sul do Tejo feitos por António Costa em Setembro já tem calendário e montantes financeiros definidos. A resolução do Conselho de Ministros do Forte de Albarquel, em Setúbal, que foi publicada nesta quarta-feira em Diário da República, dá mais pormenores sobre os investimentos previstos no âmbito do denominado projecto Arco Ribeirinho Sul. Até 2026, está destinado um total de 353 milhões de euros repartidos em duas áreas principais; 225 milhões para os projectos a desenvolver e 128 milhões para a descontaminação dos antigos solos industriais do Barreiro e Seixal. Esta última rubrica será financiada em partes iguais pelo Ministério das Finanças e pelo Fundo Ambiental.