Irmãos iraquianos têm quatro queixas no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

Suspeitos de pertencer ao Daesh, com julgamento marcado para 24 de Maio, continuam privados de contactos por telefone e carta até com o advogado.

Quatro queixas foram apresentadas no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por causa das condições de detenção dos irmãos iraquianos acusados de pertencer ao Daesh, uma organização classificada como terrorista. Uma prende-se exclusivamente com a privação de contactos por telefone e correspondência até com o advogado; as outras têm outros pontos, mas referem-na.