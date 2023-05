Criado movimento cívico em defesa do SNS. “É possível curá-lo e urgente fazê-lo”

Está criado um novo movimento cívico pela defesa do SNS. Além de um manifesto pelo direito à saúde, no qual alerta para as dificuldades do serviço público e para a necessidade de medidas que assegurem a sua continuidade e transformação para responder a quem dele precisa, uma das principais acções já marcadas, para o dia 3 de Junho, em Lisboa, é uma “grande manifestação cidadã pelo reforço do SNS e pela garantia dos cuidados de saúde”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt