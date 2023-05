O estranho caso dos 60-0 no futsal distrital

Há goleadas e há “goleadas”. Na noite de sábado, ao mesmo tempo que o Benfica dava um grande passo rumo ao título de campeão nacional com um triunfo económico sobre o Sp. Braga, decidia-se o título de campeão de futsal da 1.ª Divisão Distrital de Santarém, em dois campos, na Nave Desportiva de Santarém, com um Vitória de Santarém-GRUDER, e no Pavilhão Municipal de Mação, com um Mação FC-Benavente Futsal. Era o Vitória que entrava na última jornada com vantagem e, pensava-se, bastava ganhar o seu jogo para ser campeão – tinha uma significativa vantagem na diferença de golos, mais 33 do que o Mação FC.

Ganhou por 7-5, mas não foi campeão. Porque, no outro jogo e perante um adversário que só alinhou com três jogadores (o mínimo exigido pelos regulamentos), o Mação “goleou” por 60-0, garantindo desta forma um título inédito para o clube e a possibilidade de uma subida de escalão, para a III Divisão nacional – as duas equipas ficaram com os mesmos pontos em 20 jornadas, 49, mas o Mação ficou com um registo de +93 em golos contra os +66 do Vitória. As tshirts de campeão já estavam feitas e foram usadas na festa do título pelos jogadores e equipa técnica do Mação FC.

E da parte do técnico do Mação, José Ferreira, não parecia haver grande estranheza com o resultado ou com o facto de o adversário se ter apresentado com apenas três jogadores (um guarda-redes e dois jogadores que campo que estiveram na quadra durante os 70 minutos do jogo). “Temos noção de que as circunstâncias são diferentes do normal, mas não podíamos deixar de encarar o jogo de outra forma porque seria uma falta de respeito pelo adversário. Nós tínhamos uma esperança de ser campeões”, assinalou o técnico em declarações ao site “Mediotejo”.

Há algumas imagens em movimento deste “jogo” que circulam nas redes sociais e que mostram bem o que aconteceu. Os três jogadores do Benavente entrincheirados na sua área e os do Mação a circular a bola com facilidade e a marcar golos atrás de golos. A cada bola que entrava na sua baliza, os três do Benavente limitavam-se a ver e a devolver rapidamente o jogo ao adversário – e até marcaram dois autogolos.

“Numa primeira parte sem muito para contar, numa toada de pressão e ataque constante à baliza da equipa visitante, o marcador eletrónico assinalava ao intervalo 26-0. […] Com os três elementos da equipa de Benavente cada vez mais esgotados fisicamente, a equipa da casa chegou aos 60-0”, lê-se na crónica de jogo do “Mediatejo”, que relata outros dois pormenores interessantes: no início do jogo, os três jogadores do Benavente disseram que os colegas estavam atrasados; no final, o técnico João Mata já tinha saído do pavilhão e indisponível para falar no dia seguinte.

Do lado do União de Santarém, acredita-se que este foi um “acto premeditado e concertado”. “[Foi] anunciado na primeira pessoa pelo treinador do Benavente Futsal Clube há uma semana, e denunciado antecipadamente, de um modo formal, pelo Vitória Clube de Santarém junto da Associação de Futebol de Santarém. 'No sábado é que eu me vou rir. O Campeonato de Seniores já foi', anunciou-se”, escreveu o clube em comunicado.