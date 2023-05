Devolver 29 crânios decapitados a Timor — Universidade de Coimbra vai debater restituições

A Universidade de Coimbra pretende iniciar em Junho um debate sobre a restituição das peças das suas colecções com origem nas ex-colónias, numa atitude sem precedentes no panorama nacional devido à importância simbólica desta instituição e ao impacto que poderá ter no seu riquíssimo património. Na primeira linha da discussão estará a colecção de crânios humanos decapitados com origem em Timor-Leste guardados no Departamento de Ciências da Vida desde o século XIX.

