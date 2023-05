O “grito do Ipiranga” de António Costa

O primeiro-ministro deu o seu “grito do Ipiranga” em relação à tutela do Presidente da República ao anunciar em directo nas televisões que não aceitava a demissão do ministro das Infra-Estruturas e que ele ficava no Governo – numa espécie de metáfora do “Eu fico” de D. Pedro I do Brasil e, depois, D. Pedro IV de Portugal.

