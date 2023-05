Carlos III numa caneca ou num íman? A loucura do merchandising da coroação

"Peppa e a coroação", lê-se na capa de um livro infantil à venda numa livraria em Londres. Por toda a capital inglesa, as lojas celebram a coroação como uma oportunidade comercial. Aliás, a monarquia é um dos motivos por que muitos visitantes vêm à cidade. Todos querem uma caneca ou um íman alusivo ao dia em que Carlos III será coroado na Abadia de Westminster.

Lado a lado com Carlos, ainda não foi esquecida a soberana mais duradoura da história da milenar monarquia britânica. Isabel II continua a figurar no merchandising, mais de seis meses depois de ter morrido, em Setembro do ano passado. Os seus 70 anos de reinado serão eternizados não só nos anais, como também nas portas dos frigoríficos dos turistas.