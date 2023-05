Benfica sagra-se campeão nacional de voleibol pela quarta vez seguida

Os “encarnados” aproximam-se do Técnico, o segundo clube mais vitorioso na história da competição, atrás do Sp. Espinho.

O Benfica sagrou-se neste sábado campeão nacional de voleibol pela quarta vez consecutiva, ao vencer a Fonte do Bastardo por 3-0, no quinto e decisivo jogo da final do play-off, em Lisboa.

Após o desaire de quarta-feira nos Açores, em que permitiu que o adversário igualasse a decisão, o clube da Luz impôs-se novamente em casa, onde já tinha vencido o segundo e terceiro encontros, desta vez pelos parciais de 25-18, 25-16, 26-24.

Os "encarnados" conquistaram o 11.º troféu de campeão da sua história, repetindo os sucessos de 1980/81, 1990/91, 2004/05, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2018/19, 2020/21 e 2021/22.

O emblema lisboeta está agora a dois títulos de igualar o Técnico (13), o segundo clube mais vitorioso no campeonato nacional, num historial que é liderado pelo Sporting de Espinho, campeão em 18 ocasiões.