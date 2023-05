Da convivência pacífica ao “fusível de segurança”: os recados de Marcelo descodificados

Dois dias depois de uma inédita nota presidencial em que assumiu discordar da continuidade de João Galamba no Governo, o Presidente da República arrasou a argumentação do primeiro-ministro para segurar o seu ministro, prometeu ser mais interveniente no dia-a-dia, deixando no ar ameaça a antecipação de eleições antecipadas. É um discurso de 10 minutos que parece pôr fim ao clima de lua-de-mel entre Belém e São Bento dos últimos sete anos.

