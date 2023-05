Candidato contra candidato

É o jogo grande da 31.ª jornada da I Liga de futebol e joga-se neste sábado à noite, no Estádio da Luz. O líder Benfica recebe o terceiro classificado Sp. Braga e defende uma vantagem de quatro pontos sobre o FC Porto, segundo, e de seis sobre os bracarenses. Isto quando faltam quatro jornadas para o fim da prova.

O jogo é de importância crucial para ambas as equipas. Os benfiquistas querem somar três pontos para manterem à distância a concorrência e afastarem um dos adversários directos na luta pelo ceptro. Os bracarenses pretendem a vitória para se aproximarem um pouco mais do primeiro e manterem viva a chama do que seria um inédito título de campeão.

Os "dragões" entram em acção mais tarde, apenas na segunda-feira, já com o conhecimento de tudo o que se passou na jornada. Em Arouca, uma equipa que tem surpreendido pela positiva e que ocupa um tranquilíssimo quinto lugar na tabela, o FC Porto terá uma tarefa que pode ser mais complicada do que aparenta à primeira vista.

No domingo, é a vez do Sporting. No terreno do Paços de Ferreira, penúltimo classificado, os "leões" jogam já quase sem objectivos nesta temporada, que não seja honrar a camisola.

O calendário completo dos jogos desta 31.ª jornada da I Liga e os horários das transmissões televisivas estão aqui, enquanto os da II Liga, onde jogam primeiro e segundo, estão aqui.

No futebol internacional, o destaque vai para a final da Taça do Rei, no sábado, entre o Real Madrid e o Osasuna, no domingo. Já nos campeonatos nacionais é em Itália que há mais focos de interesse, apesar do título de campeão já estar na posse do Nápoles. Mas o duelo entre a Roma e o Inter de Milão, neste sábado, promete, com as duas equipas a lutarem por um lugar que dê acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.

Um jogo que não vem na melhor altura para o Inter que, quarta-feira, tem um derby com o Milan mas a contar para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. No dia anterior será a vez do Real Madrid medir forças com Manchester City na outra meia-final da Champions.

A semana reserva também jogos nas outras duas competições da UEFA. Na quinta-feira a Roma começa a lutar por um lugar na final da Liga Europa com o Bayer Leverkusen, enquanto a Juventus defronta o Sevilha. Já na Liga Conferência, os duelos opõem o West Ham ao AZ Alkmaar, e a Fiorentina ao Basileia.

Nos outros desportos, também há muito a acontecer. No judo, começam no domingo os Mundiais com a presença de vários judocas nacionais em Doha. Também no domingo haverá decisões europeias no futsal e no hóquei em patins. Em ambas as modalidades disputam-se as finais da Liga dos Campeões e em ambos os casos haverá emblemas portugueses.

Se no hóquei ainda será preciso esperar pelos resultados das meias-finais que se jogam no sábado, no futsal, o encontro que entregará o ceptro europeu colocará o Sporting frente ao Palma Futsal.

Um dia antes inicia-se o Giro, com João Almeida como um dos mais fortes candidatos ao triunfo e também no sábado joga-se o quinto e decisivo encontro da final do campeonato nacional de voleibol entre Benfica e Fonte do Bastardo com cada uma das equipas a somar duas vitórias.

Por fim, nos desportos motorizados, destaque para o Rali de Portugal, que a partir de quinta-feira vai acelerar nas estradas do país. Antes, no domingo, os EUA recebem o quinto Grande Prémio da temporada de F1.

O que pode ter-lhe escapado no PÚBLICO

O título de campeão italiano de futebol do Nápoles, 33 anos depois.

A história de Boulaye Dia, um improvável goleador da Liga italiana.

Quem é Brendan Moore o árbitro que pendurou as luvas?

Reportagem sobre a forma como o Vilafranquense "tomou conta" do Aves.

A análise de arbitragem aos lances mais polémicos da última jornada da I Liga feita por Pedro Henriques.

O Planisférico fala-nos de Jimmy Hasty, o futebolista que só tinha um braço.