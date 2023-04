Da Vila de baixo para a Vila de cima: como o Vilafranquense se transformou em Aves Futebol SAD

Estádio Municipal de Rio Maior, noite de segunda-feira. Completa-se a 30.ª jornada da II Liga entre União Desportiva Vilafranquense (UDV), quinto classificado, e Club Football Estrela da Amadora, segundo. Luta-se por um lugar no futebol de primeira em 2023-24, mais perto os amadorenses, mas os ribatejanos ainda acreditam. Da Amadora, chegam dezenas de ruidosos adeptos, que se instalam numa das bancadas superiores. Na central, não estarão mais do que 200, mas poucos estão identificados como adeptos da UDV — dois ou três cachecóis e um único equipamento. Zero bandeiras, nada de claque — e tinha uma bem fiel, os Piranhas do Tejo. A equipa de futebol da UDV pode estar a fazer a sua melhor época de sempre, mas os adeptos da terra já sabem que, daqui a um mês, irão ficar sem futebol profissional em Vila Franca de Xira. Esta já não é a equipa deles.

