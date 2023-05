Da troca de ideias nasceu um manifesto para alavancar o Douro rumo ao desenvolvimento

Do diálogo e da troca de ideias nasceu um manifesto para o Douro. Ao longo de quase dois anos, a Associação dos Amigos do Ventozelo precisou de sete momentos de tertúlia para chegar ao documento que tem como missão alavancar este território para outro patamar. A meta está definida e não tem como finalidade desvirtuar a essência do trabalho já realizado no passado, nem pôr em causa a cultura de uma zona cuja paisagem é desenhada com contornos feitos de vinhas, velhas e novas. A vontade de quem assina o manifesto é optimizar as mais-valias de uma região reconhecida pela Unesco como Património Mundial e adaptá-las a novos desafios, corrigindo as lacunas existentes. O manifesto está lançado, mas para que se cumpra será necessário unir esforços entre parceiros públicos e privados.

