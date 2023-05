Porto Santo recebe a primeira etapa do Nacional de Águas Abertas

Vão ser cerca de 200 nadadores, oriundos na maioria de Portugal, mas também de países como Espanha, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, Letónia, Rússia e Brasil, e assinalará o regresso do Porto Santo ao mapa das provas do Circuito Nacional de Águas Abertas.

Neste sábado e domingo, numa organização da Associação de Natação da Madeira e da Federação Portuguesa de Natação, com o apoio do Governo Regional da Madeira, a primeira etapa do Circuito Nacional 2023 contará com provas nas distâncias de um, dois e meio e cinco quilómetros, num evento que contará igualmente para a quarta edição do Madeira Island Ultra Swim (MIUS).

Para Rui Sardinha, vice-presidente da FPN, “a primeira prova do Circuito Nacional de águas abertas da época 2022-23 fará história e será um marco importante na política desportiva da Federação Portuguesa de Natação, porquanto expressa de forma clara o pensamento e a capacidade de criar sinergias organizativas, neste caso, com a Associação de Natação da Madeira, que tão boa conta tem dado em vários momentos de grandes produções desportivas e permitido construir a pirâmide de desenvolvimento da modalidade e também noutras disciplinas”.

O dirigente federativo realça que o regresso a Porto Santo poderá “ser o embrião de provas de dimensão internacional nesta disciplina” na ilha madeirense, uma vez "que o seu clima ameno durante o inverno e a qualidade da sua água poderão, de alguma forma, criar apetência para a organização de provas nessa época do ano”.

“Embaixadora da natação da Madeira”, Mayra Santos recorda o “sucesso das edições duas edições do Oceanman” no arquipélago para reforçar o potencial da região para provas de águas abertas: “Há cada vez mais um grande número de nadadores de águas abertas do todo o mundo a escolher as nossas águas quentes, que têm uma clareza de meter inveja a qualquer país da Europa.”

Representante da SwimMadeira, que tem já dois eventos organizados para Agosto, Mayra Santos realça ainda que seja na Madeira, com “longas escarpas ou longo da costa e muito verde ao seu redor”, ou no Porto Santo, onde “temos a areia dourada que torna as suas águas com cores únicas”, nas duas ilhas a experiência de nadar em águas abertas proporciona “imagens de cortar a respiração”: