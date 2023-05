Polícia Judiciária encontrou crânio humano na Azambuja

PJ afirma que crânio encontrado na manhã desta quinta-feira não pertence aos restos mortais encontrados no Cadaval esta semana.

Foi esta quinta-feira encontrado um crânio humano numa zona de mato em Aveiras, no município da Azambuja, distrito de Lisboa. A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso.

Em comunicado enviado às redacções, a PJ indica que estão em curso duas investigações: uma "referente ao achado na zona do Cadaval, de partes dum corpo humano do sexo masculino"; e outra relativa ao "achado, no dia de hoje, de um crânio humano encontrado na zona de Aveiras".

Na última terça e quarta-feira foram encontradas em Pero Moniz, no concelho do Cadaval (Lisboa), partes de um corpo humano dentro de sacos de plástico, estando o crânio desse corpo ainda por encontrar. Sabe-se agora que a vítima é um homem.

Segundo as autoridades, os casos do Cadaval e de Aveiras, a cerca de 30 quilómetros de distância, não deverão estar relacionados.