Enquanto o país espera que Marcelo fale, Costa e a sua equipa fazem a festa em Braga

O Presidente quebra o silêncio pelas 20h. Até lá, o Governo quer mostrar uma frente unida no final da quarta edição do “Governo + Próximo”, que ocorre após a polémica de Galamba.

Nos últimos dias, a atenção dos portugueses tem estado virada para o primeiro-ministro e para o Presidente da República. O braço-de-ferro entre o governante do país e o chefe de Estado teve início na sexta-feira, após a decisão tomada por Costa face ao pedido de demissão que o ministro das Infra-estruturas, João Galamba, apresentou. Enquanto o país continua a segurar a respiração à espera de ouvir o que o Presidente da República tem a dizer acerca de toda esta situação, o que fará hoje às 20h, António Costa, os seus ministros e os secretários de Estado rumaram ao distrito de Braga, numa frente unida a propósito da iniciativa "Governo + Próximo".

A agenda dos membros do executivo de António Costa tem estado bastante preenchida, com várias iniciativas, visitas e acções no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a decorrer em diferentes concelhos bracarenses. O momento mais esperado do dia é o briefing que se seguirá à reunião do Conselho de Ministros (presidido por António Costa e que conta com a presença de João Galamba), após as 14h. O local escolhido para o momento é o Mosteiro de São Martinho de Tibães, em Braga.

Mas antes do início do Conselho de Ministros, já Helena Carreiras, responsável pela pasta da Defesa Nacional, participava na cerimónia de homenagem aos mortos em combate na Grande Guerra. Ainda durante a manhã desta quinta-feira uma outra ministra e dois secretários de Estado levaram a cabo três diferentes visitas: Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, fez-se acompanhar pela secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, aquando da visita à Associação de Apoio aos Deficientes Visuais.

Saltando da Póvoa de Lanhoso para Vieira do Minho, a dupla visitou a Santa Casa da Misericórdia local. Enquanto isto, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, reuniu-se com os responsáveis pelo município de Esposende e visitou o Parque Desportivo da localidade.

Após o almoço, e depois de o executivo de Costa falar aos jornalistas, os ministros e secretários de Estado voltam ao ataque em força e com visitas a decorrer até às 18h.

Pelas 15h30, cinco frentes entram em acção: em Braga, a secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Fontoura Gouveia; em Guimarães, o secretário de Estado da Defesa Nacional, Marco Capitão Ferreira; em Terras de Bouro, a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro e, em Vila Nova de Famalicão, a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras e o secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio. Em Barcelos estará António Costa, que se vai juntar à ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e ao secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira na visita às obras da Residência Estudantil do Instituto Politécnico do Cávado e Ave.

Meia hora depois entrarão em acção mais duas frentes. No Parque Natural da Peneda-Gerês estará o ministro do Ambiente e da Acção Climática, Duarte Cordeiro, e o secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino. Já a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e a secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues estarão por Vila Verde onde visitam o Centro de Acolhimento Especializado para Menores Estrangeiros Não Acompanhados.

Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, também fará uma visita pelo distrito, neste caso acompanhada pelo ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva. O local escolhido é a fábrica Bosch. Ao longo da tarde a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, visitará a "Start Up Póvoa" e a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato (após a visita conjunta com Costa) unir-se-á ao secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira, na visita ao Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia.

A conclusão do longo dia da equipa de António Costa será assinalado com a presença da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, na apresentação das conclusões do inquérito à população jovem realizado pela Movijovem.

Apesar de um dia com bastantes visitas por todo o distrito de Braga, é de destacar a ausência de agenda do ministro João Galamba. Depois de Costa negar aceitar o seu pedido de demissão, o responsável pela pasta das Infra-estruturas não fez qualquer comentário à comunicação social nem aparição pública. Esta quinta-feira acontecerá o mesmo, já que, além de comparecer ao Conselho de Ministros, não fará qualquer visita no distrito de Braga.