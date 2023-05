FC Porto elimina Benfica e segue em frente na Champions de hóquei em patins

O FC Porto eliminou nesta quinta-feira o Benfica da Liga dos Campeões de hóquei em patins ao vencer as “águias” por 4-2, em jogo dos quartos-de-final da competição que está a decorrer em Viana do Castelo, cidade que receberá a final da prova no domingo.

O triunfo dos “azuis e brancos” foi o quarto nesta temporada sobre os benfiquistas, embora até perto do final do encontro o equilíbrio imperasse.

Talvez por causa da importância da partida, as duas equipas foram algo cautelosas na abordagem ao jogo e só nos minutos finais, quando o Benfica se viu em desvantagem no marcador com pouco tempo para jogar, houve espaço para o risco.

Os portistas marcaram primeiro e cedo. Logo aos três minutos, Gonçalo Alves inaugurou o marcador, num remate rasteiro, mas os “encarnados” repuseram a igualdade por intermédio de Pablo Álvarez — Xavi Malián defendeu para a tabela um remate de Roberto di Benedetto, com Álvarez a recuperar a bola e atirar para o fundo das redes (9’).

Seguiram-se várias ocasiões de golo de parte a parte. Gonçalo Alves falhou um livre directo (17’); o benfiquista Lucas Ordóñez acertou na barra e Di Benedetto respondeu num remate ao poste.

Na segunda parte, o FC Porto voltou a desperdiçar duas flagrantes ocasiões para se colocar em vantagem, com Di Benedetto (32’) e Gonçalo Alves (36’) a rematarem ao lado da baliza. Depois foi a vez do Benfica esbanjar, falhando uma grande penalidade por Diogo Rafael (41’) e um livre directo por Ordóñez (46’), este já depois de Di Benedetto ter colocado os “azuis e brancos” de novo em vantagem no placard (44’).

Empolgados os “dragões” fizeram o 3-1 num livre directo concretizado por Gonçalo Alves, mas o Benfica “voltou” ao jogo com um golo de Nil Roca.

Com pouco mais de dois minutos para jogar as “águias” apostaram em cinco jogadores de campo na tentativa de chegar ao empate, mas um contra-ataque de Rafa, com a baliza aberta, a dez segundos do fim, fixou o resultado final.

O FC Porto vai defrontar, sábado, na meia-final o vencedor do embate entre Óquei de Barcelos e Barcelona.