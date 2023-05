PS dividido sobre se Costa ficou mais forte ou fragilizado após desafiar Marcelo

Ex-membros de governos do PS advertem para os “equilíbrios institucionais” e para o confronto institucional que se criou pelo facto de o primeiro-ministro ter decido manter João Galamba no executivo.

Apesar da pressão de várias figuras do PS, incluindo do presidente do partido, para que António Costa aproveitasse a crise política para fazer uma remodelação, o primeiro-ministro entendeu manter no Governo o ministro das Infra-estruturas que, por estes dias, esteve debaixo de fogo devido ao incidente que envolve o seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro. Com esta decisão, Costa abriu uma frente de confronto institucional com o Presidente da República, que defendia a substituição de João Galamba. No entanto, os socialistas ouvidos pelo PÚBLICO dividem-se entre quem elogia a "coragem" e diz perceber a decisão do secretário-geral do PS e quem considera que doravante passará a haver uma "zona de confronto" entre São Bento e Belém.