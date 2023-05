Campeã olímpica e mundial encontrada morta na Flórida

A atleta norte-americana Tori Bowie, que conquistou três medalhas nos Jogos Olímpicos Rio 2016, morreu, aos 32 anos, informou esta quarta-feira a agência responsável pela representação da velocista, a Icon Management,​ desconhecendo-se ainda as causas oficiais da morte.

O cantor Paul Askew sugeriu, contudo, que a atleta poderia sofrer de problemas psicológicos: "Descansa em paz, Torie Bowie. Esta jovem talentosa terá sido banida do atletismo dos EUA e nunca mais a vimos. Foi medalhada de ouro olímpica e mundial. A depressão é real. Por favor, falem com os vossos amigos. A depressão é real", comentou, nas redes sociais.

Natural de Sandhill, no estado do Mississipi, Tori evoluiu na South Mississipi University e foi quarta classificada no salto em comprimento nos Mundiais de Doha 2019, última grande competição em que participou.

"Estamos devastados por transmitir a notícia muito triste da morte de Tori Bowie. (...) Tori era uma campeã, um raio de luz que brilhava intensamente. Estamos com o coração partido e as nossas orações vão para a família e amigos", anunciou no Twitter a agência, depois de Bowie ter sido encontrada sem vida no chão da casa da Flórida​.

No Rio 2016, Tori Bowie conquistou a medalha de prata nos 100 metros, a de bronze nos 200 metros e a de ouro na estafeta 4x100 metros. No ano seguinte, em Londres, sagrou-se campeã mundial na prova do hectómetro e na estafeta 4x100 metros.

Tori Bowie não competia desde 4 de Junho de 2022, tendo sido quinta classificada numa prova de 200 metros, na Florida, com modestos 23,60 segundos.