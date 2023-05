Os sons de pedra

Apesar de já ter idade, a Sãozinha ainda não ia à escola.

— Quando vou para a escola, papá?

— Qualquer dia.

Qualquer dia parecia-lhe um dia inexistente, mas naquele dia, “qualquer dia”, soava-lhe a dia quase a acontecer, quase a aparecer a dobrar a esquina e levando-a pela mão, como o pai naquela tarde. Continuaram a andar, saindo do perímetro urbano, passando por baldios e entrado numa zona eminentemente rural. Os prados verdes mostravam as suas melhores flores, margaridas silvestres, dentes de leão e macelas, os raios de sol atravessavam as nuvens, batiam na primavera do chão e mitificam-no, colorindo a terra. A Sãozinha ainda comia o bolo, mas apressou-se a terminá-lo quando viu o azul das flores de borragem. Apanhou duas para pôr no cabelo. Pensou em oferecer uma ao pai, mas conteve-se, os homens não gostam de flores.

Ao longe, o antigo lazareto do Pinheiro começou a tomar conta da paisagem, os sinos a badalarem o início da missa, o mar por detrás das pedras do edifício. O pai pôs a mão direita sobre o ombro esquerdo da filha, que bom, pensou a Sãozinha, o pai raramente tinha manifestações de afecto. Caminharam alguns minutos até chegarem ao recinto murado do antigo lazareto, que era onde ficava de quarentena quem chegava a Lisboa por mar, e que agora era um asilo para raparigas desfavorecidas ou indigentes. O pai tocou o sino do portão.

— Esta casa é o quê?

O pai não respondeu. Uma freira aproximou-se e abriu o portão, sorrindo para a Sãozinha. O edifício do asilo ficava junto a um pinhal, perto de uma falésia. Depois era o mar. A Sãozinha não gostava do mar: a sua pior recordação, a mais dolorosa, tinha que ver com um cenário semelhante àquele que encontrava na paisagem do asilo. Duas freiras aproximaram-se da Sãozinha e encaminharam-na para uma sala. O pai afastou-se, acompanhado pela freira que abrira o portão e entrou no gabinete da directora. A Sãozinha, olhando por cima do ombro, viu a porta fechar-se atrás do pai.

Ali já não se ouviam pássaros, ouviam-se os passos das freiras: o som das solas dos sapatos na pedra do chão tinha substituído o canto das aves. Essa seria a nova orquestração da sua vida, um som de pedra, o som que restou da porta que o pai fechara.