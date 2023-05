Quer investir com retorno garantido? Saiba qual o melhor investimento do mundo

Talvez seja mais divertido ou emocionante investir em criptomoedas, mas as vacinas são o melhor investimento do mundo. Isto, claro, para os que acreditam que uma vida não tem preço.

Entrar na Síria em plena guerra foi a maior disrupção na minha vida. Cruzar em sentido contrário as vagas de refugiados, conviver bem de perto com grupos de fanáticos extremistas da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, ser sobrevoado por máquinas de guerra do regime e saber que éramos um alvo, sentir o coração do sofrimento daquele povo com a sua pátria-mãe a sangrar, e claro os incontáveis casos clínicos in extremis com centenas de feridos de guerra, e também, como sempre onde há pobreza, casos clínicos obstétricos que me sugaram toda a energia. Ainda assim, uma das maiores surpresas estava para vir.