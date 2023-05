Botafogo vira a maré e arranca a todo o gás no Brasileirão

Cerca de dois meses depois da contestação após ter falhado a missão no campeonato estadual, Luís Castro vive um momento risonho. Venceu em casa do Flamengo e lidera o Brasileirão a solo.

O desporto profissional é uma montanha-russa permanente, com oscilações de rendimento, de expectativas e de humores. Um par de maus resultados é passível de gerar uma revolução, tal como uma série de vitórias promove juras de amor eterno. Há cerca de um ano aos comandos do Botafogo, Luís Castro já passou pelos dois contextos. Primeiro a desconfiança, depois as críticas, agora os elogios. O gigante do Rio de Janeiro venceu ontem à noite em casa do Flamengo (2-3), em circunstâncias adversas, e lidera o Brasileirão ao cabo de três jornadas.