Sp. Tomar conquista pela primeira vez a Taça de Portugal de hóquei

Sporting foi derrotado no desempate por grandes penalidades, depois de empates no tempo regulamentar (4-4) e no prolongamento (5-5).

O Sp. Tomar conquistou neste domingo, pela primeira vez na história, a Taça de Portugal em hóquei em patins, ao bater o Sporting, no pavilhão municipal de Tomar, por 8-6, após desempate por grandes penalidades.

Começou melhor o Sporting, com o argentino Gonzalo Romero a inaugurar o marcador, aos 9 minutos, mas o Sp. Tomar deu a volta ao marcador. Lucas Honório igualou de penálti e, ainda antes do intervalo, Pedro Martins fez o 1-2.

Sem poder contar com Ângelo Girão e João Souto (expulsos no jogo das meias-finais, diante do OC Barcelos), o Sporting reentrou na discussão do resultado, mas não sem antes sofrer novo revés, com Franco Ferruccio a fazer o 1-3 logo no arranque do segundo tempo.

Os lisboetas responderam em força, porém. Matías Platero reduziu pouco depois, Romero empatou a 10 minutos do fim e Toni Pérez colocou o Sporting na frente, a 5m20s do término do encontro. Depois de um livre directo falhado para cada lado, Tomás Moreira reporia o empate de livre directo já no último minuto do tempo regulamentar.

Com 4-4 no marcador, o jogo seguiu para o prolongamento, altura em que Romero deu novamente vantagem ao Sporting, mas só até Lucas Honório voltar a empatar, na recarga a um penálti defendido por José Diogo.

Foi, pois, através da marcação de penáltis que se resolveu a questão. E, nesse capítulo, o Sp. Tomar (que já não contou com Ferruccio, expulso instantes antes) levou a melhor, ao marcar por Tomás Moreira, Guilherme Silva e Filipe Almeida, enquanto do lado dos lisboetas só Henrique Magalhães foi bem-sucedido.

Até este domingo, o melhor que o Sp. Tomar tinha conseguido na prova era uma presença na final, em 2017, ano em que perdeu com o FC Porto (5-1).