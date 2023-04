Salernitana estraga festa antecipada do Nápoles na Série A

Empate no Estádio Diego Armando Maradona impede napolitanos de festejarem, a seis jornadas do fim, o scudetto que lhes escapa desde 1990.

A Salernitana despejou, neste domingo, um balde de água gelada sobre a cidade de Nápoles. A sete minutos dos 90, Boulaye Dia inventou um golo na área adversária e adiou o que parecia ser a festa antecipada do título para os napolitanos. O 1-1 final, no Estádio Diego Armando Maradona, empurra a decisão do scudetto para a jornada 33. Pelo menos.

Ao Nápoles, só interessava a vitória para, a seis rondas do final, festejar desde já o regresso aos títulos, 33 anos depois. E após muita pressão, vontade misturada com alguma precipitação e muita alma, o lateral Mathias Olivera inaugurou o marcador, aos 62'.

As bancadas repletas entravam em êxtase (e as tochas no exterior inundavam os céus), o campeonato ficava a menos de 30 minutos de distância. Só que a Salernitana, de alma renovada desde a chegada do treinador português Paulo Sousa, chegou mesmo ao empate num grande lance individual de Dia, silenciando o recinto.

Até ao final, nos sete minutos que restavam, Kvaratskhelia e Lobotka ainda estiveram perto do 2-1, mas o apito final chegou mesmo com um ponto para cada lado. E com muitos aplausos dos adeptos, que reconheceram o esforço da equipa. Pelo menos por uma semana, o sonho napolitano fica em stand-by.