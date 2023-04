Lisboa deve receber em Junho torneio do circuito FIP Tour

Num ano em que Portugal ficou de fora do World Padel Tour, organizadores privados pretendem trazer à capital portuguesa uma prova da categoria Platinum do circuito da Federação Internacional de Padel.

O torneio ainda não recebeu um parecer positivo da Federação Portuguesa de Padel (FPP), mas promete ser o “maior evento internacional de padel de 2023” em Portugal. Entre 26 de Junho e 2 de Julho, Lisboa será palco de um torneio FIP Platinum, prova que faz parte do circuito da Federação Internacional de Padel, sendo que o campo principal do torneio deverá ficar montado sob a pala do Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações.

Um ano depois de a FPP inviabilizar a realização no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, de uma prova do circuito Cupra FIP Tour, alegando “congestionamento do calendário de provas”, a competição promovida pela entidade que rege o padel mundial deverá mesmo realizar-se em solo português, mas tendo como localização a capital portuguesa.

Em entrevista à rádio espanhola Marca, Ricardo Oliveira, presidente da Federação Portuguesa de Padel, reconheceu que “a prova ainda não está autorizada” por o promotor “ainda não ter cumprido os requisitos pedidos”, mas admitiu que “a última informação” que tem, é que os “últimos papeis” necessários “são coisas simples” como “seguros desportivos”. Cumpridos estes últimos formalismos, Ricardo Oliveira diz que “dará visto positivo à prova”, por ser “uma prova internacional com bons jogadores”.

Embora colida com o fim-de-semana de um dos principais torneios do circuito nacional promovido pela federação portuguesa (uma etapa da categoria 10.000, em Carcavelos), o FIP Platinum Portugal contará com um prize money total de 120 mil euros - valor repartido de forma igual entre homens e mulheres -, e um máximo de 64 participantes em cada quadro.

Tendo o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, a prova, segundo confirmou o PÚBLICO, já conta com autorização para instalar o seu court central, com capacidade para três mil espectadores, sob a pala do Pavilhão de Portugal, com um segundo campo localizado também no Parque das Nações - haverá mais três de apoio no Lisboa Racket Center.