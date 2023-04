Três republicanas e um conservador de 80 anos travam leis antiaborto nos EUA

As cinco mulheres no Senado da Carolina do Sul impediram a proibição quase total do aborto. No Nebraska, a proibição até às seis semanas foi travada por um republicano octogenário.

Duas propostas de lei antiaborto, uma delas com uma proibição quase total, foram derrotadas nas assembleias legislativas da Carolina do Sul e do Nebraska, dois estados norte-americanos de maioria conservadora. O bloqueio teve como protagonistas as únicas três mulheres republicanas no Senado da Carolina do Sul e um congressista republicano do Nebraska, de 80 anos.