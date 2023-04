Artistas com deficiência desafiam o circo: há lugar para eles nesta arte?

Durante dois anos, projecto Panorama trabalha as artes circenses ao lado de pessoas com deficiência. Um desafio à estética que quer abrir o debate sobre políticas culturais inclusivas

As pernas de Rui Areal tiritam como varas verdes quando escalam a estrutura de ferro coberta com enchimento branco, qual glaciar na Antárctica. “Homem das artes”, com “experiência” na vida dos palcos e já dominador da “fera”, admite a fraqueza perante as alturas: “O meu coração explode, o medo sai.”