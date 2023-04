Miguel Oliveira foi sétimo nos treinos livres do GP Espanha

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) terminou esta sexta-feira no sétimo lugar o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio de Espanha de MotoGP, quarta prova do Campeonato do Mundo de velocidade.

Oliveira, que tinha sido o 13.º classificado na primeira das duas sessões do dia, fechou a da tarde no quinto lugar, a 0,248 segundos do mais rápido, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia)

No entanto, no somatório das duas sessões, o registo de 1m36,896 segundos vale o sétimo lugar e a entrada directa na segunda fase da qualificação, a Q2, no sábado de manhã.

O espanhol Maverick Viñales (Aprilia) foi o segundo mais rápido do dia, a apenas duas milésimas de segundo, com o espanhol Dani Pedrosa (KTM), que participa no GP de Espanha como convidado, a ser terceiro, a 0,062 segundos.

A sessão da tarde ficou marcada por uma bandeira vermelha provocada pela queda do espanhol Iker Lecuona (Honda) - substituto do lesionado Marc Márquez este fim-de-semana -, que danificou a barreira de protecção.

Fora dos lugares de acesso directo à Q2 ficaram pilotos como o italiano Marco Bezzecchi (Ducati), líder do campeonato, que foi apenas 12.º, ou o também italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão em título, que foi 13.º.

Sábado disputa-se a terceira sessão de treinos livres bem como as duas de qualificação e a corrida sprint.