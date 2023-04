Gigante silencioso não conseguiu calar Mestalla... na fuga ao abismo

Acabou com o Valência a desenterrar o machado de guerra, embora tenha começado com o zunido de um sniper canadiano famoso nos Estados Unidos.

O estatuto vem de uma detenção na Florida, em 2017, por condução em contra-mão sob o efeito de álcool, decisiva para que Cyle Larin tenha decidido trocar a América do Norte pela Europa, depois de aos 18 anos ter feito testes na Alemanha em clubes como o Borussia Dortmund.

Reforço de Inverno do Valladolid, por empréstimo do Club Brugge — adversário de FC Porto e Benfica na Champions — Cyle Larin regressou aos golos no Mestalla, reduto da primeira vítima do internacional canadiano no futebol espanhol.

O “gigante silencioso” ou sniper, como é conhecido no Mundo do futebol (celebra os golos com um gesto a imitar a mira de uma espingarda), melhor marcador da história da selecção canadiana, parece dar-se bem frente à formação “Che”, equipa que defrontou na estreia pelo clube de Ronaldo Nazário, em jogo ganho pelos “blanquivioletas” com um golo do canadiano/jamaicano aos 90 minutos.

Na jornada seguinte, Cyle repetiu a proeza em San Sebastián, mais uma vez vindo do banco de suplentes. Desde então, para a La Liga, apenas festejara em três jogos, que terminaram com um empate e duas derrotas... Como a de ontem, evitada pelo Valência de André Almeida com um golo de Javi Guerra aos 90+3’.

O tiro certeiro de Cyle não conseguiu calar os “morcegos”... em fuga ao abismo da segunda divisão (deixaram os lugares de despromoção) antes da visita ao Cádiz, adversário directo nesta batalha. Março foi um mês profícuo para Cyle, que consolidou o estatuto de goleador da selecção canadiana com mais três golos (28).

Mas, apesar de ter oferecido, de calcanhar, um golo cantado a Iván Fresneda (com o resultado em 1-1), Larin mostrou o que aprendeu com Kaká (Orlando City), Quaresma e Pepe (Besiktas), voltando a mostrar que podem contar com ele.