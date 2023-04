Abusos sexuais: grupo VITA já tem número e email para atendimento de vítimas e agressores

O VITA – Grupo Acompanhamento das situações de abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal, coordenado pela psicóloga Rute Agulhas, vai começar a recolher denúncias a partir do dia 22 de Maio, pelo número de telemóvel 91 509 00 00 ou pelo email geral@grupovita.pt.

De acordo com Rute Agulhas, o atendimento telefónico será feito de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 19h, por um dos membros executivos do grupo VITA, num trabalho que será feito em articulação com o INEM, nos casos em que possa haver risco de suicídio, por exemplo.

Ainda este ano, o Grupo VITA quer ter a funcionar uma bolsa de profissionais, de psicólogos a psiquiatras especializados na intervenção junto de vítimas e autores de abuso sexual, mas que compreenderá também apoio social e jurídico.

No Grupo VITA estarão, além de Rute Agulhas, as psicólogas Alexandra Anciães, com experiência de avaliação e intervenção com vítimas adultas, e Joana Alexandre, docente universitária e investigadora na área da prevenção primária dos abusos sexuais. No novo “grupo operacional” estarão ainda o assistente social Jorge Neo Costa, a psiquiatra Márcia Mota, especialista em sexologia clínica e intervenção com vítimas a agressores sexuais, e, finalmente, o psicólogo e docente universitário Ricardo Barroso, também especialista em intervenção com agressores sexuais.

Com um mandato de três anos, estes técnicos terão como tarefa prioritária a elaboração de um manual de prevenção, bem como de vários recursos capazes de ajudar vítimas e agressores.

De fora fica a ideia, que fora lançada pelo psiquiatra Daniel Sampaio, um dos co-autores do relatório “Dar Voz ao Silêncio”, que estimou em 4815 as crianças abusadas dentro da Igreja nos últimos 72 anos, de criação dentro do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de uma via verde prioritária para as vítimas de abuso sexual em meio eclesial.

“Estar a criar canais prioritários dentro de um SNS que sabemos que tem dificuldade em dar resposta a todas as necessidades que tem é deixar pessoas para trás. Entendemos que essa não é a verdadeira solução, que há caminhos mais inclusivos e mais justos do ponto de vista social, não deixando ninguém de ter o devido acompanhamento”, justificou Rute Agulhas.