Partido Verde Europeu aceita Livre e PAN como membros do grupo do Parlamento Europeu

A direcção do Partido Verde Europeu (EGP na sigla inglesa), um dos sete grupos políticos com representatividade no Parlamento Europeu,​ vai propor ao congresso que o Livre seja aceite como membro de pleno direito e o PAN como membro observador.

Conforme avançou a direcção do partido que une todos aqueles que partilham os mesmos "valores verdes", a direcção do EGP acredita que o Livre dá resposta aos critérios exigidos para se tornar membro efectivo. Por este motivo, será apresentada aos delegados do 37.º congresso a proposta de aceitarem o partido fundado por Rui Tavares enquanto partido de pleno direito.

O Partido Verde Europeu defende ainda que também o PAN corresponde aos critérios, mas, relativamente ao partido de Inês Sousa Real, será feita uma proposta no sentido de o acolher apenas enquanto membro observador.

O congresso do Partido Verde Europeu terá lugar em Viena nos dias 2 e 3 de Junho e será dinamizado em cooperação com o Partido Verde Austríaco, lê-se no site oficial. Entre vários aspectos, o partido diz focar-se na defesa dos direitos humanos, no combate às alterações climáticas, na criação de bons empregos, no empoderamento dos jovens e na construção de uma Europa cada vez mais democrática.